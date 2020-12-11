Бывший мэр Ханоя предстал перед судом

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Народный суд вьетнамской столицы приступил в пятницу к рассмотрению дела бывшего председателя Народного комитета (мэра) Ханоя Нгуен Дык Чунга, обвиняемого в получении незаконного доступа к гостайне.

Согласно заключению следственного управления Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама, бывший столичный градоначальник при помощи нескольких своих подчиненных и экс-сотрудника антикоррупционного департамента управления полиции МОБ незаконно завладел закрытыми документами уголовного дела в отношении одной из местных компаний.

Речь идет о расследовании масштабных нарушений, проводимом в отношении крупной столичной компании, которая входит в число лидеров рынка мобильных устройств. Впоследствии эту конфиденциальную информацию бывший мэр передал руководству компании, что оказало негативное влияние на продолжающееся разбирательство. В случае признания судом Нгуен Дык Чунга виновным в сборе сведений, представляющих государственную тайну, ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Нгуен Дык Чунг, арестованный и отстраненный от занимаемой должности в августе этого года, возглавлял Народный комитет (мэрию) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником столичной полиции.