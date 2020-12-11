СМИ: в Гонконге магната Джимми Лая обвинили в нарушении закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 декабря. /ТАСС/. Обвинения в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге предъявлены в пятницу оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.

Бизнесмен обвиняется по статье "сговор с иностранными силами" с целью создания угрозы нацбезопасности. Ожидается, что в субботу он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В настоящее время 73-летний Лай уже находится под стражей, но по другому делу - о мошенничестве. Слушания по нему были отложены до 16 апреля, до этого периода подозреваемый будет оставаться в заключении. Суд отказал ему в возможности выйти под залог.

Владелец медиахолдинга Next Digital Media в этом году стал фигурантом сразу нескольких дел, в том числе об угрозе нацбезопасности. Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в специальном административном районе Китая. Он поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео. Известно, что магнат призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

10 августа текущего года полиция задержала Лая, а также еще девять человек, включая двух его сыновей и топ-менеджеров Next Digital Media, где был проведен обыск. Позже оппозиционеры были выпущены под залог и подписку о невыезде. 3 декабря магнат был задержан вновь по делу о мошенничестве, связанном с ненадлежащим использованием офисных помещений компании.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. На данный момент были задержаны более 20 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.