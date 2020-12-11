NYT: администрация Трампа может лишить ЦРУ части поддержки Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность лишения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) части поддержки со стороны министерства обороны, что негативно повлияет на способность ЦРУ эффективно противостоять терроризму. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших официальных лиц США.

По данным этих источников, в Пентагоне изучают на предмет пересмотра меморандум о взаимопонимании, заключенный с ЦРУ 15 лет назад. Речь идет об оптимизации ресурсов военного ведомства. Рассматриваются такие варианты, как сокращение числа баз Пентагона в мире, которыми пользуется Центральное разведывательное управление для проведения собственных операций, уменьшение числа военных экспертов в области борьбы с терроризмом, временно прикомандированных к спецслужбе. Есть идея уменьшения количества американских военных объектов, где при необходимости оказывается медицинская помощь сотрудникам и подрядчикам ЦРУ. Не исключено, что управление лишат права применять большинство боевых беспилотников, стоящих на вооружении ВС США.

"Пентагон старается лучше распределить свои ресурсы с упором на соперничество великих держав с Китаем", - заявили газете в пресс-службе Минобороны США в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. "За первые два десятилетия этого столетия многое изменилось, Минобороны просто взаимодействует с ЦРУ с тем, чтобы обе стороны были способны противостоять вызовам национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавили в пресс-службе. В ЦРУ отказались от комментариев.

Предлагаемые изменения могут вступить в силу 5 января 2021 года, информировали источники газеты. По их оценке, избранный президент США Джозеф Байден после вступления в полномочия легко отменит предлагаемые корректировки в меморандум о взаимопонимании Пентагона и ЦРУ.