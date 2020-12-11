Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Ереванский метрополитен, который в пятницу рано утром был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

"Нормальная работа Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 09:45 (08:45 мск)", - написала она.

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.