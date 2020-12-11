Бывшего мэра Ханоя приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконный доступ к гостайне

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Нгуен Дык Чунг приговорен к пяти годам тюрьмы за получение незаконного доступа к сведениям, представляющим государственную тайну. Об этом сообщил вьетнамский новостной портал VnExpress.

Рассмотрение дела бывшего столичного градоначальника началось в закрытом режиме утром в пятницу и продлилось несколько часов. Народный суд Ханоя признал Нгуен Дык Чунга, двух его бывших подчиненных и одного экс-сотрудника антикоррупционного департамента управления полиции Министерства общественной безопасности (МОБ) виновными в неправомерном завладении принадлежащей государству конфиденциальной информацией.

Как установило следствие, подсудимые незаконно получили доступ к закрытым материалам уголовного дела в отношении одной из местных компаний. Речь идет о расследовании масштабных нарушений, проводимом в отношении крупной столичной компании, входящей в число лидеров рынка мобильных устройств. Впоследствии эту конфиденциальную информацию бывший мэр передал руководству компании, что оказало негативное влияние на продолжающееся разбирательство.

Нгуен Дык Чунг, арестованный и отстраненный от должности в августе этого года, занимал пост главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником столичной полиции.