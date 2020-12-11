Власти Эфиопии заявили о стабилизации ситуации в штате Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Операция Сил национальной обороны в Тыграе привела к стабилизации ситуации на севере Эфиопии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу коммюнике офиса премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

"Спорадические перестрелки с отходящими остатками отрядов мятежников и усилия по задержанию скрывающихся от правосудия лиц из руководства Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) не должны рассматриваться как продолжающийся конфликт", - подчеркивается в нем. В коммюнике отмечается, что сейчас основные усилия направлены на оказание гуманитарной помощи населению Тыграя и возвращение штата к нормальным условиям жизни.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября после того, как мятежники из НФОТ напали накануне на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Генеральная прокуратура Эфиопии выписала ордер на арест около 70 лиц из верхушки НФОТ, они обвиняются в государственной измене.

Лидеры Национального фронта освобождения Тыграя покинули Мэкэле за несколько часов до вхождения в него федеральных войск. Возглавляющий НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. По данным эфиопского телеканала "Фана", часть руководства мятежников бежала в сопредельные страны, другая укрылась в горных районах Тыграя.