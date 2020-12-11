Белоруска получила год тюрьмы за препятствование движению автомобиля с членами избиркома

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд Гомельского района в Белоруссии приговорил местную жительницу к одному году лишения свободы за препятствование передвижению машины с членами избирательной комиссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Генпрокуратуры Беларуси.

В сообщении говорится, что 25-летняя уроженка Мозырского района ночью 10 августа воспрепятствовала движению автомобиля, в котором передвигались члены территориальной избирательной комиссии. Затем она забралась на капот машины, нанесла не менее 20 ударов руками и ногами, в том числе по крыше и лобовому стеклу.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Гомельского района постановил в отношении [подсудимой] обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы", - указали в Генпрокуратуре.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая отказалась признать результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новое голосование. Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и говорят о том, что протесты "организуются из-за границы". Лукашенко не раз заявлял, что внешние силы пытались воспроизвести в республике сценарий "цветной революции".