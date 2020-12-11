WSJ: США могут объявить о санкциях против Турции за приобретение С-400 11 декабря

ТАСС, 11 декабря. Власти США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пятницу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госдепартамент США отказался комментировать возможный ввод санкций.

В четверг агентство Reuters информировало, что о рестрикциях против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" может быть объявлено "в любой день".

Как ожидается, ограничительные меры затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерения Соединенных Штатов ввести против Турции санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС.

Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.