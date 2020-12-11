Турция заявила, что отвергает предвзятую позицию ЕС по региональным вопросам

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. МИД Турции отверг "незаконную и предвзятую позицию" Европейского союза по ситуации с Средиземном и Эгейском морях, а также ряду других региональных вопросов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Из-за политических интересов пары стран ЕС в отношениях Турции и Евросоюза так и не создано позитивной повестки, а государства организации все еще [находятся] в поиске ограничительных мер, в которых нет никакой пользы. Мы отвергаем итоги саммита ЕС 10-11 декабря как предвзятые и незаконные", - указал МИД. В ведомстве отметили, что "большинство стран Евросоюза не принимают предвзятое отношение к проблемам Кипра, Восточного Средиземноморья, Эгейского моря, но из-за духа солидарности и давления вето ряда стран вынуждены были включить эти положения в итоговый документ саммита".

"Несмотря на провокационные шаги Греции, Турция всегда готова начать переговоры без каких-либо предварительных условий ради стабильности в регионе. Турция также с 2004 года выдвигала позитивные и конструктивные инициативы, чтобы сделать углеводороды в Средиземном море сферой стабильности, а не напряженности", - указал МИД. Решения саммита ЕС, как считает Анкара, "в очередной раз не учли прав турок-киприотов", и Брюсселю "нужно принять во внимание реалии острова для выработки справедливого и постоянного решения".

"Евросоюз должен быть честным посредником, действовать принципиально, стратегически и рационально", - заявил МИД Турции.

11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и "принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море". Речь идет, в частности, о деятельности Турции по поиску углеводородов в исключительных экономических зонах, границы которых Турция и Греция оспаривают. Лидеры также поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары. В Брюсселе считают, что "Турция продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран - членов ЕС и европейских лидеров".