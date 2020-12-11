{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Spiegel: доверенные лица Меркель и Мааса получат высокие дипломатические посты

По данным издания, внешнеполитический советник Ангелы Меркель Ян Хеккер будет назначен новым послом Германии в Пекине, глава бюро Хайко Мааса Катарина Шташ возглавит постоянное представительство ФРГ при ООН в Женеве

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Близкие соратники канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса менее чем за год до парламентских выборов в Германии продвинутся по дипломатической службе и получат новые посты. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, внешнеполитический советник Меркель Ян Хеккер, который неоднократно участвовал в подготовке переговоров в "нормандском формате", будет назначен новым послом Германии в Пекине. Катарина Шташ, глава бюро Мааса, возглавит постоянное представительство ФРГ при ООН в Женеве. Статс-секретарь в МИД ФРГ Антье Лендертсе, как ожидается, станет новым постпредом при ООН в Нью-Йорке и сменит на этой должности Кристофа Хойсгена.

Еще один близкий соратник Меркель Бернхард Коч, который координирует работу спецслужб в Ведомстве федерального канцлера, будет назначен послом Германии в Ватикане.

Как пишет Der Spiegel, правительство ФРГ до сих пор старалось не обнародовать информацию о новых назначениях. В заметке для кабмина говорится о том, что МИД просил не информировать прессу об этом без своего согласия. В офисе Меркель на запрос издания отметили, что не комментируют новые назначения.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияМаас, Хайко
В Цхинвале седьмой день продолжается акция протеста в связи с делом о смерти задержанного
Ранее вдова погибшего Инала Джабиева Оксана Сотиева сообщала, что протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела и "пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание"
Читать полностью