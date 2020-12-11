Гутерриш: реформа ООН должна привести к включению африканских стран в Совет Безопасности

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Африканские страны должны быть более широко представлены в институтах глобального управления, в том числе в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

"2020-й - год 75-летия ООН", - напомнил генсек. В этой связи он сообщил, что намерен подготовить доклад с рекомендациями для дальнейшего развития организации, которые позволят ей отвечать на новые вызовы.

Гутерриш назвал "состав и право голоса в Совете Безопасности ООН" одним из важных пунктов в предстоящих изменениях. "Многие африканские страны еще ее существовали как независимые государства 75 лет назад, - указал глава ООН. - Они заслуживают своего законного места за глобальным столом".

"Я начал процесс вовлечения правительств, гражданского сообщества, лидеров мнений в работу над оживлением многостороннего подхода в дипломатии", - информировал Гутерриш. "Развивающийся мир должен иметь более сильный голос в процессе принятия мировых решений", - заключил он.

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) и десяти непостоянных, которые избираются на двухлетний период. Африканский континент представлен в СБ ООН только в числе трех из десяти непостоянных членов.