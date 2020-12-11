В Цхинвале седьмой день продолжается акция протеста в связи с делом о смерти задержанного

ЦХИНВАЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков человек уже неделю протестуют на главной площади Цхинвала в связи с расследованием дела погибшего в августе задержанного Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД Южной Осетии, сообщил ТАСС в пятницу врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев.

Неделей ранее, 4 декабря, семья умершего в августе жителя республики Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД, организовала несанкционированную акцию протеста, требуя справедливого расследования.

"Протестующие все еще стоят на площади. Их количество то уменьшается, то увеличивается. К вечеру их число увеличивается от 50 до 80 человек, но к утру остаются не более 15-20 человек, и так практически каждый день. В настоящее время там около 25 человек", - сказал Пухаев. Он отметил, что протестующие периодически демонстрируют свои требования выставляя плакаты, но в целом ситуация под контролем, сотрудники правоохранительных органов следят за сохранением правопорядка в городе.

В МВД республики ранее сообщили, что личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции. Силовики оцепили место проведения митинга и прилегающую территорию и приняли меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков. МВД призвали не поддаваться на провокации и не нарушать требования закона.

Ранее вдова погибшего задержанного Оксана Сотиева сообщала ТАСС, что акция носит бессрочный характер, и протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела Джабиева, и "пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание". С требованием отставки генпрокурора республики в ранее также выступила группа депутатов парламента, с сентября бойкотирующих его работу.

О деле Джабиева

О смерти задержанного Джабиева стало известно в августе. Тогда в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, требуя отставки правительства. Президент республики Анатолий Бибилов отстранил от должности главу МВД на время расследования смерти Джабиева и взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий, потребовав их беспристрастного расследования. В отставку ушло правительство Южной Осетии.

Бибилов заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью Джабиева, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов". Парламент Южной Осетии принял обращение к президенту об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства", позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора.

В Генпрокуратуре в ноябре сообщали, что что эксперты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ выяснили причину гибели Джабиева - у него остановилось сердце из-за резкого прекращения приема наркотика, который он долго принимал, вероятно, метадона. При этом при судебно-медицинском исследовании тела Джабиева установлены повреждения головы, туловища и конечностей.

В начале декабря Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о халатности в отношении главы криминальной милиции.