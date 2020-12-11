Суд ООН признал правоту Франции по иску Экваториальной Гвинеи о нарушении диппротокола

ГААГА, 11 декабря. /ТАСС/. Франция не нарушила свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях, проведя в 2011-2012 годах обыски в здании в Париже, принадлежащем сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгеме Обиангу Манге. Соответствующее решение вынес в пятницу Международный суд ООН.

Коллегия судей пришла к выводу, что здание, о котором идет речь, "никогда не имело статуса здания дипломатической миссии Экваториальной Гвинеи во Франции". С учетом этого инстанция констатировала, что "Франция не нарушила свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях" и отклонила все ходатайства, поданные Экваториальной Гвинеей.

Спор между Парижем и Малабо был завязан вокруг вопроса о том, нарушило ли французское правительство дипломатический протокол, проведя в 2011-2012 годах в рамках антикоррупционного расследования обыски в парижском здании, принадлежащем Манге, который в настоящее время является вице-президентом Экваториальной Гвинеи.

Французские власти расследовали его причастность к коррупции в период с 1997 по 2011 год. Суд заочно признал Манге виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в €30 млн.

Экваториальная Гвинея требовала признать Францию виновной в нарушении международных обязательств в соответствии с принципами суверенного равенства государств, обязать французские власти прекратить все расследования и снять арест со здания Манге, где проходили обыски, признав его диппредставительством. Франция, со своей стороны, утверждала, что здание не является частью дипломатической миссии Экваториальной Гвинеи и не защищено дипломатическим иммунитетом.