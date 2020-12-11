AFP: суд по делу о терактах 13 ноября 2015 года во Франции начнется осенью 2021 года

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу о серии терактов 13 ноября 2015 года, ставших самыми кровопролитными за новейшую историю Франции, начнутся осенью 2021 года. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse (AFP)

По его данным, среди 20 фигурантов на скамье подсудимых окажется и единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках Парижа, Салах Абдеслам. По данным следователей, он сыграл ключевую роль в подготовке этих терактов. По некоторым сведениям, Абдеслам входил в число смертников и должен был привести в действие пояс со взрывчаткой вместе с другими террористами, однако в последний момент не стал этого делать. Его задержали в Бельгии 18 марта 2016 года, где спустя месяц осудили на 20 лет тюрьмы за перестрелку с полицией во время задержания.

Согласно предварительному графику, слушания продлятся до конца марта 2022 года. По данным агентства, помимо Абдеслама, среди обвиняемых также находятся четверо участников франко-бельгийской террористической ячейки, в которой он состоял.

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени практически одновременно произошла скоординированная серия терактов. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства около футбольного стадиона Stade de France в Сен-Дени, где шла игра сборных Франции и Германии. Нападению также подвергся концертный зал Bataclan, где в тот момент выступала рок-группа Eagles of Death Metal. В результате атак погибли в общей сложности 130 человек, ранения получили более 350.