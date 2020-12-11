СМИ: суд на Украине оставил в силе приговор генералу Назарову по делу о крушении Ил-76

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Днепровский апелляционный суд на Украине оставил в силе приговор Виктору Назарову в виде лишения свободы сроком на семь лет по делу о крушении Ил-76 под Луганском в 2014 году. Об этом сообщило украинское бюро "Радио свобода" со ссылкой на решение суда в пятницу.

"Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Виктора Назарова", - говорится в сообщении. Осужденный заявил со своей стороны, что не признает своей вины и намерен оспорить это решение в кассационном порядке.

14 июня 2014 года на территории Луганской области был сбит самолет Ил-76. На его борту находились 40 военнослужащих и девять членов экипажа. Все они погибли. Генерал-майор Назаров, который на момент трагедии был первым заместителем начальника так называемой силовой операции на юго-востоке Украины, заместителем начальника Генштаба Украины, был обвинен в халатном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям.

В марте 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Назарова виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы.