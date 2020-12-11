Глава МИД Словакии высказался за развитие отношений Запада с Россией и Китаем

БРАТИСЛАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в интервью представителям американской международной неправительственной организации (НПО) "Германский фонд Маршалла Соединенных штатов", трансляция которого вела в пятницу НПО, заявил о необходимости развития хороших отношений стран Запада с Россией и Китаем.

"Что касается России и Китая, то моя цель как министра иностранных дел Словакии, чтобы мы [Запад] имели хорошие отношения со всеми, [включая РФ и КНР]", - отметил Корчок.

Говоря о России, министр подчеркнул, что РФ является важным партнером, но это не означает, что западные страны смирятся с ситуацией в Крыму и на востоке Украины.

В Евросоюзе, как подчеркнул он, внимательно наблюдают за Китаем. "Это набирающая силу держава, которая, конечно, является нашим [Запада] партнером, но тема соблюдения прав человека не должна быть устранена из повестки дня", - сказал министр.

Корчок отметил необходимость для западных стран помнить об интересах национальной безопасности. В этой связи он коснулся реализации планов создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G), к созданию которых некоторые государства отказываются допустить компании из КНР.

Новый этап евроатлантического сотрудничества

Глава МИД Словакии спрогнозировал укрепление евроатлантического сотрудничества после прихода в Белый дом демократа Джозефа Байдена. "Верю, что откроется новая страница в развитии евроатлантического сотрудничества, отношениях между [США и Европой]", - сказал он.

По словам Корчока, может быть скорректирована и жесткая позиция Вашингтона по отношению к Ирану из-за реализации Тегераном атомной программы, вызывающей опасения на Западе. Не исключено возобновление диалога между сторонами. "Мы, европейцы, верим, что это еще не конец", - отметил министр.

Корчок высказался за укрепление НАТО и максимальное расширение торгово-экономического сотрудничества между Евросоюзом и США. При этом, по мнению министра, главной задачей для международного сообщества на данном этапе является достижение победы над коронавирусом.

Ситуация в Белоруссии

Корчок считает, что Россия может использовать свое влияние на власти в Минске с целью улучшения общественно-политической ситуации в Белоруссии, обострившейся после состоявшихся там 9 августа президентских выборов.

"России и Белоруссия имеют особые отношения, и в этой связи я бы ожидал, чтобы Россия использовала свое влияние на Минск [в свете происходящих в Белоруссии событий], - подчеркнул он. - Считаю позитивным фактом, что Россия может использовать [это] свое влияние и объяснить [белорусскому президенту Александру] Лукашенко, что происходящие в Белоруссии неприемлемо".

В Словакии, по словам министра, с большим вниманием наблюдают за событиями в Белоруссии. "Это восточный сосед [Евросоюза]. Мы не можем спокойно смотреть, как подвергаются репрессиям и арестам [участники мирных протестов]".

Происходящие в Белоруссии события, по словам Корчока, схожи с мирными акциями протеста, проходившими в Чехословакии в 1989 году во время так называемой бархатной революции, которая привела к отстранению от власти компартии.