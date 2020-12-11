Bloomberg: Мадуро добивается контроля за возможными поставками гуманитарной помощи от ООН

ТАСС, 11 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро настаивает на предоставлении ему контроля за возможными поставками в республику гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и других организаций. Как сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Bloomberg, переговоры по соответствующему соглашению продолжаются уже восемь месяцев.

По информации агентства, около двух месяцев назад была достигнута предварительная договоренность, однако Мадуро отказался подписать документ. Как отмечают источники Bloomberg, президент хочет использовать для осуществления поставок контролируемую им структуру, против чего выступает ВПП. Кроме того, Мадуро требует, чтобы члены народного ополчения занимались доставкой продуктов, а Всемирная продовольственная программа считает, что ополченцы могут быть вовлечены в процесс лишь для обеспечения безопасности.

Агентство, ссылаясь на ВПП, уточняет, что переговоры продолжаются. По информации Bloomberg, еще до пандемии каждый третий человек в Венесуэле страдал от недостаточного питания. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высказывалась за отмену санкций против Венесуэлы в условиях распространения коронавируса. При этом администрация Мадуро наложила ограничения на деятельность в государстве неправительственных организаций, обвинив их в участии в заговоре против властей.

Ситуация в стране резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.