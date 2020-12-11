Группировки в секторе Газа назвали соглашения Марокко и Израиля предательством Палестины

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Соглашения между Марокко и Израилем по нормализации отношений является ударом в спину и предательством Палестины. Об этом, как передает новостной портал Dunya Al Watan, говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении действующих в секторе Газа группировок сопротивления.

"Эти соглашения - удар в спину нашей нации, предательство Палестины и Священного города (Иерусалима)", - отмечается в коммюнике. В нем, в частности, содержится требование лишить "марокканский режим" председательства в Комитете по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества (председателем является король Марокко Мухаммед VI).

"Оккупация (Израиль) посчитала, что, нормализовав свои отношения с некоторыми арабскими режимами, она скроет ее исторические преступления против арабов и палестинцев, но она заблуждается, - подчеркивается в нем. - Позорные сделки не отражают волю свободных арабских народов, особенно марокканского, который поддерживает дело палестинцев". Группировки призвали арабов к широкому народному движению против нормализации и разоблачению тех, кто идет на подобный шаг.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая во время церемонии зажжения первой свечи Хануки, заявил, что Израиль и Марокко будут усиленно работать, чтобы как можно скорее установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение.

Также в четверг Трамп сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Как написал президент в Twitter, "серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания".