В Великобритании заявили, что новое российское оружие создает вызовы для королевства

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Новые российские ракеты создают вызовы для британских средств сдерживания и не должны недооцениваться. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая с речью на конференции Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

"Еще одним примером [зарубежных технологических инноваций] является сделанная Китаем, Ираном и Россией ставка на ракеты следующего поколения. Нам не следует недооценивать тот эффект, который эти вооружения оказывают благодаря их нынешней дальности и точности, - отметил Уоллес. - Лишь в прошлом месяце Россия испытала свою гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон", способную поражать наземные цели и развивать скорость в девять Махов, превосходя по этому показателю, а также по дальности предшествующие модели и создавая вызовы для наших средств сдерживания".

Министр также обратил внимание на "летальную и эффективную тактику ведения огня вглубь территории противника", которую якобы применяют российские силы, "сочетая использование традиционной артиллерии с осуществлением разведки с помощью беспилотников". Уоллес также дал высокую оценку эффективности турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые, по его словам, имеют богатые технические возможности при относительно невысокой стоимости. "Турецкие инновации" Уоллес привел в пример британскому военно-промышленному комплексу.

Министр подчеркнул необходимость в скорейшей модернизации британских вооруженных сил и повышении их готовности отражать гибридные угрозы в ситуациях, когда потенциальный противник "играет по иным правилам, не переходя черты", за которой начинается открытый военный конфликт. Упомянув инцидент в Солсбери, Уоллес заявил, что страны - противники Великобритании "готовы пойти намного дальше того, что считалось приемлемыми нормами".

Новые концепции

В конце сентября Минобороны Великобритании представило план адаптации к условиям "политической войны", которую авторитарные государства якобы ведут против Соединенного Королевства и Запада в целом. Элементом сдерживания потенциального противника предлагалось сделать активную конкуренцию с ним на его же поле, проецируя и демонстрируя силу, укрепляя сотрудничество с иностранными партнерами, усилив британское военное присутствие за рубежом, а также активизировав участие в боевых операциях, не допуская при этом открытого военного противостояния. Упор в представленной концепции делался также на долгосрочную модернизацию британского оборонного потенциала с учетом быстро меняющихся реалий, глубокую интеграцию сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышение оперативной совместимости с силами союзников.

В начале следующего года британским правительством должен быть также представлен комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в этом документе речь будет идти о сильнейшем пересмотре внешнеполитической стратегии королевства со времен холодной войны.