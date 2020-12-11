На Женевских дискуссиях по Закавказью не удалось достичь договоренности о мире

СУХУМ, 11 декабря. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Женеве раунда дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье не смогли достичь устного заявления о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии по итогам дискуссий, состоявшихся впервые с декабря прошлого года в связи с пандемией коронавируса.

"В ходе прошедшего раунда стороны продолжили обсуждение совместного устного заявления о неприменении силы как основного и наиболее актуального вопроса повестки Женевских дискуссий. Участники встречи высказались за продолжение поиска взаимоприемлемых формулировок в целях продвижения и достижения позитивной динамики в данном вопросе. К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников, отказывающихся от согласования данного документа, на протяжении многих лет не позволяет продвинуться в вопросе согласования текста совместного устного заявления. В результате на очередном 51-м раунде также не удалось убедить грузинских участников в необходимости принятия данного документа", - говорится в сообщении.

Ситуация на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах всеми участниками Женевских дискуссий, кроме грузинской, была оценена как стабильная и контролируемая. Абхазская сторона обратила внимание участников дискуссий на продолжающиеся незаконные пресечения государственной границы по реке Ингур, которые приводят к многочисленным задержаниям.

По информации МИД, была подчеркнута общая заинтересованность в возобновлении работы пятистороннего механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал в Абхазии, не проходящие более двух лет. Абхазская сторона выразила "готовность и приверженность к возобновлению работы данного международного механизма при условии, что на повестке МПРИ будут обсуждаться конкретные вопросы, представляющие взаимный интерес".

"Абхазская, российская и югоосетинская стороны вновь выразили обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками втягивания Грузии в НАТО, процессом интенсивной милитаризации Грузии посредством поддержки США и других стран альянса. Было подчеркнуто, что все эти действия создают угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе", - говоритсяв сообщении.

Абхазская делегация сообщила о ситуации с распространением COVID-19 в республике, охарактеризовав ее как стабильную и находящуюся под контролем правительства страны. В этой связи были выражены слова благородности в адрес делегации Российской Федерации за оказанную помощь, а также представителям международных организаций.

Ситуация в регионе

В МИД РФ сообщили, что представители России, Абхазии Грузии, Южной Осетии и США на 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обсудили актуальную обстановку в регионе и сохраняющуюся угрозу коронавируса.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным темам, - говорится сообщении. - С российской стороны было отмечено, что новые коллективные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, должны стимулировать к выработке позитивной объединительной повестки". На дискуссиях был отмечен успешный пример согласования трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, который "внушает оптимизм и задает ориентиры в работе других диалоговых форматов".

Как указали в министерстве, российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями - Абхазией и Южной Осетией. "Данный документ имеет ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. К сожалению, грузинская делегация вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход при обсуждении этого вопроса", - отметили в МИД.

Тем не менее, как добавили в дипведомстве, обстановка в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье участниками дискуссий была признана в целом спокойной. "Вместе с тем, кризисный потенциал остается достаточно высоким. Россия призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, искать точки соприкосновения путем диалога в имеющихся переговорных форматах, в том числе в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гале", - подчеркнули в министерстве.

Как заметили в МИД, российская сторона вновь заострила внимание на безальтернативности обеспечения доступа официальных представителей Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего системы ООН, при обсуждении относящейся к жизнедеятельности обеих республик тематики. "Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий", - обратили внимание в дипведомстве.

51-й раунд Международных женевских дискуссий по Закавказью прошел 10-11 декабря в Женеве. Следующий раунд предварительно назначен на март 2021 года. Его формат будет зависеть от общей эпидемической обстановки.