В Венесуэле заявили о задержании двух диверсантов, планировавших взорвать НПЗ

ГАВАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух диверсантов, которые в период парламентских выборов планировали нападение с использованием взрывчатых веществ на один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате Карабобо на севере республики. Соответствующее заявление в пятницу сделал министр нефтяной промышленности Тарек эль-Айссами в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Задержанные опознаны как Франсиско Хавьер Пачеко Перес и Сесар Антонио Гевара Диас. Это неудавшееся террористическое нападение планировалось перед выборами в воскресенье, 6 декабря, чтобы вызвать общенациональные волнения", - заявил глава ведомства. Он отметил, что диверсионная операция была организована и проспонсирована руководством Колумбии.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.