Reuters: США собираются продать Марокко вооружение на $1 млрд

ТАСС, 12 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной продаже Марокко беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточного управляемого оружия. Как в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters, сумма сделки оценивается в $1 млрд.

По словам знакомых с содержанием уведомления лиц, в списке на продажу фигурируют, в частности, четыре разведывательных БПЛА MQ-9B SeaGuardian, управляемые ракеты Hellfire и управляемые авиационные бомбы Paveway и JDAM.

В четверг Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Израиль и Марокко будут усиленно работать, чтобы как можно скорее установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение.

Также в четверг глава Белого дома заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий. Независимости региона добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу. Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.