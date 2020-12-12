Суд в Висконсине отклонил иск Трампа о нарушениях при голосовании

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в штате Висконсин в пятницу прекратил производство по иску действующего президента США Дональда Трампа с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней, которые были поданы на состоявшихся 3 ноября выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Адвокаты республиканца настаивали на том, что бюллетени в округах Милуоки и Дейн были поданы с нарушением установленных процедур. Юристы, представляющие интересы победившего, по версии американских СМИ, демократа Джозефа Байдена, доказывали, что все правила были соблюдены. Судья Стивен Сайманек согласился с доводами адвокатов демократа.

Представители Трампа заявили, что намерены оспорить это постановление в Верховном суде штата. Ранее он отказался принять иск к рассмотрению, пока решение по нему не примут в суде низшей инстанции. В федеральных судах в Висконсине также рассматривают претензии республиканцев относительно итогов выборов.

Губернатор Висконсина Тони Эверс уже сертифицировал результаты выборов, подтвердив, что выиграл Байден. Демократ одержал верх с отрывом примерно в 20 тыс. голосов избирателей. Победа в Висконсине дает кандидату в президенты США 10 голосов выборщиков.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее, действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.