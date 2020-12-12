Трамп продлил финансирование правительства США до 18 декабря

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил финансирование федерального правительства до 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подписал соответствующий закон. Ранее его одобрили Палата представителей и Сенат Конгресса США. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в пятницу.

В начале декабря министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация считает приоритетной работу над проектом бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), а не разработку очередной резолюции о временном финансировании работы правительства. В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год. Законодатели уверены, что до 18 декабря они смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев.

1 октября Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Документ был одобрен обеими палатами законодательного органа. Если бы инициатива не была утверждена, стране бы грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных ФРС.