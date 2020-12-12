В штабе Байдена назвали ожидаемым отказ Верховного суда рассмотреть иск Техаса по выборам

"Верховный суд решительно и без промедлений пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны [действующего президента США] Дональда Трампа и его союзников. Это не стало сюрпризом: десятки судей, отвечающих за организацию голосования официальных лиц от обеих партий и сам генпрокурор Трампа отвергали его безосновательные попытки отрицать поражение на выборах", - подчеркивается в документе. Гуин выразил уверенность в том, что победа Байдена "будет утверждена коллегией выборщиков в понедельник, он принесет присягу 20 января [2021 года]".

В пятницу Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия (16 мест в коллегии выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20) и Висконсин (10). Как полагает истец, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в данных штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Трамп в среду обратился в Верховный США суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.