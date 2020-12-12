Белый дом: Верховный суд отказался обеспечить соблюдение конституции, отклонив иск Техаса

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд США, отклонив иск генпрокурора штата Техас о нарушениях на выборах, отказался обеспечить соблюдение норм конституции страны. Уверенность в этом выразила в пятницу в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И они отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции", - сказала она, комментируя решение Верховного суда. По мнению пресс-секретаря Белого дома, республиканцы продемонстрировали, что имели место "вопиющие нарушения", однако это "было проигнорировано".

Макинэни заострила внимание на том, что иск был отклонен лишь на основании того, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как проводят выборы в других штатах, однако судьи не дали оценок по сути представленных претензий. "Никто из этих судей не высказал своего мнения о фактах, касающихся этого дела", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Она отметила, что в иске приведена информация о систематических нарушениях при голосовании. "Эти факты по-прежнему имеются в наличии", - подчеркнула она.

Макинэни отметила, что в ряде судов в стране по-прежнему идут разбирательства относительно результатов голосования. "Борьба за честность выборов продолжается", - сказала она. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что результаты недавнего опроса общественного мнения свидетельствуют об уверенности многих республиканцев в победе на выборах действующего президента США Дональда Трампа.