Индия отвергла обвинения Пакистана в организации кампании по дезинформации

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Индия отвергает обвинения Пакистана в организации и финансировании кампании по дезинформации в отношении этой страны. Об этом в субботу сообщает газета The Hindu со ссылкой на официального представителя индийского министерства иностранных дел Ануранга Шриваставу.

"Как демократическое государство Индия не прибегает к дезинформации, - заявил дипломат. - На самом деле лучшим примером ее использования является соседняя страна (Пакистан - прим. ТАСС), которая распространяет вымышленные и сфабрикованные досье и регулярно выпускает поток фейковых новостей".

Представитель индийского МИД подчеркнул, что "дезинформация особенно практикуется теми, у кого есть что скрывать, например, предоставление убежища террористам, включая Усаму бен Ладена, и организацию нападения ими на индийский Мумбаи 26 ноября 2008 года".

11 декабря глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в финансировании кампании по дезинформации и заявил, что поднимет вопрос об этом на глобальном уровне. Утверждая, что Нью-Дели пытался манипулировать международными организациями через поддельные новостные сайты и организации, Куреши призвал ООН и Европарламент немедленно расследовать такую деятельность Индии и принять меры против 10 организаций, участвующих в антипакистанской кампании дезинформации на территории 65 государств мира.