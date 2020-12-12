Президент Абхазии поздравил Путина с Днем Конституции России

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравление с Днем конституции президенту России Владимиру Путину.

"Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон, принятый 12 декабря 1993 года, стал гарантом свободного, демократического развития российского государства, основой для стабильного и достойного будущего его многонационального народа", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента Абхазии.

Бжания выразил уверенность, что изменения, внесенные в Конституцию РФ по итогам всенародного голосования 1 июля 2020 года, "создают условия для дальнейшего прогресса и социально-экономического развития" страны. Бжания пожелал Путину и народу России мира, благополучия и процветания.

Конституция РФ - основной закон страны - отмечает в этом году 27-летие. 15 января в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в действующую конституцию ряд изменений. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.