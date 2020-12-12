"Оппозиционная платформа" сравнила власти Киева с инквизицией из-за гонений на СМИ

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала украинскую власть прекратить преследование отечественных телеканалов по надуманным причинам, назвав подобные действия проявлением тоталитаризма. Такое заявление опубликовано в субботу на сайте партии.

"Наказание телеканалов за освещение деятельности оппозиции и даже за демонстрацию детских мультфильмов - шизофрения и прямой путь к тоталитаризму. Чиновникам с мышлением инквизиторов не место на государственной службе", - говорится в заявлении.

Оппозиционная политсила потребовала "немедленно изменить тоталитарное законодательство, внедренное командой бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка", и "прекратить кампанию травли независимых телеканалов и гонения на свободу слова на Украине".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 11 декабря по результатам проверки вынес предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ в апреле текущего года российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". Претензия регулятора предъявлена в связи с тем, что героя озвучивал российский актер Александр Михайлов, "фамилия которого внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", пояснили в Нацсовете, напомнив, что в таком случае законодательство запрещает трансляцию аудиовизуальных произведений.

Ранее также стало известно о том, что Нацсовет назначил внеплановую проверку деятельности телеканала "Наш" в связи с тем, что в его эфире по видеосвязи выступил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

Такие действия регулятора, убеждены в ОПЗЖ, "уже вышли за грань здравого смысла". Власть и Национальный совет по телевидению и радиовещанию, добавили в оппозиционной партии, "стремятся любой ценой выжечь свободу слова на Украине, поэтому против независимых телеканалов развернут бюрократический террор".