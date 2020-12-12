Глава МИД САДР назвал решение Трампа по Западной Сахаре политически безрассудным

ТАСС, 12 декабря. Решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой является политически безрассудным. Об этом заявил министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) Мохамед Салем Ульд Салек.

"Признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Марокко над Западной Сахарой является юридически недействительным решением и политически безрассудной позицией", - цитирует в субботу главу ведомства информационное агентство Sahara Press Service.

"Ни международное сообщество, ни международные организации, ни суд справедливости не признает никакого суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Решение Трампа - это не событие с политической точки зрения. Речь идет о безрассудной позиции, противоречащей принципам и морали", - подчеркнул Ульд Салек.

Ранее он заявил, что сахарские вооруженные силы "продолжат борьбу и боевые действия в Западной Сахаре вплоть до полного вывода оттуда войск Марокко". По словам Ульд Салека, суверенитет над Западной Сахарой "принадлежит исключительно сахарскому народу".

Декларация Трампа

Трамп сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. "Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания", - говорилось в тексте, размещенном на его странице в Twitter.

В распространенной пресс-службой Белого дома декларации отмечалось, что США "признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары". "США считают, что независимость территории является нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта, только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением, - указывалось в документе. - Мы призываем стороны без промедления начать диалог, используя план Марокко по предоставлению автономии как единственную основу переговоров о взаимоприемлемом решении. Для достижения прогресса в этой сфере США будут поощрять социально-экономическое развитие Марокко, включая территорию Западной Сахары, и откроют для этого консульство в Западной Сахаре, в Дахле, чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе".

Многолетний конфликт

Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий. Независимости региона добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил САДР и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.