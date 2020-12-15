Помпео считает, что Россия угрожает стабильности Средиземноморья

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что Россия "сеет хаос и конфликты, раскол внутри стран" Средиземноморья и в самом регионе, а также играет там в политические игры.

Согласно распространенному во вторник заявлению Помпео, госсекретарь считает, что "Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета". По его мнению, Россия якобы "поддержала нападение на столицу Ливии", подорвав усилия по установлению мира в стране. Он в очередной раз упомянул приписываемое РФ нарушение эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию, деятельность ЧВК "Вагнер", а также утверждал, что Россия якобы "заблокировала санкции СБ ООН" в отношении лидера ливийской группировки "Канийят" Мухаммеда аль-Кани, которую США обвиняют в нарушении прав человека, и "печатает поддельные ливийские динары, которые дестабилизируют ливийскую экономику". По мнению Помпео," если кто и играет в политические игры и пытается остановить прогресс в [урегулировании] региональных конфликтов, то это Россия, которая действует только для продвижения своих интересов в ущерб региону".

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие обвинения. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что обвинения России в поставках в Ливию вооружений и наемников голословны.

В Ливии уже долгое время продолжают существовать два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и происламистским Высшим государственным советом (исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.