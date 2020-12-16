Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске

В то же время рассматривалась и кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути. "[Обе] кандидатуры утверждены", - объявил председательствовавший на заседании сенатор Пэт Робертс (республиканец от штата Канзас).

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что вашингтонская администрация считает важным, чтобы Сенат утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. По словам дипломата, Вашингтон должен продолжать контактировать с Минском.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил журналистам, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер. Он напомнил, что в сентябре комитет по иностранным делам Сената рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру Фишер на должность американского посла в Белоруссии. При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

О новом после США в Белоруссии

С 1 сентября 2018 года по 22 июля 2020 года Фишер была заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России, Грузии и на Украине.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, посвященным рассмотрению ее кандидатуры, в начале августа Фишер заявила о необходимости создания в Минске американской торговой палаты, а в Вашингтоне - американо-белорусского делового совета. Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты не должны упускать свои возможности в Белоруссии ради региональной безопасности и стабильности, продолжать сотрудничать с ней. Она также назвала приостановку действия ряда американских санкций против Белоруссии важным инструментом в двусторонних отношениях.

Госдепартамент США пока не ответил на просьбу ТАСС сообщить о сроках отправки Фишер в Минск.

​​​​​​Отношения США и Белоруссии

Кандидатуру Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительства. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2016 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. 20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала эти результаты. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, заявившего своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и заявляют о том, что протесты "организуются из-за границы".