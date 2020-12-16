СМИ: генпрокурора Южной Кореи отстранили от работы на два месяца за нарушения

СЕУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет министерства юстиции отстранил Юн Сок Ёля от должности генпрокурора страны на два месяца за различные нарушения. Об этом сообщает в среду телеканал KBC.

По его данным, решение было принято по итогам второго заседания, длившегося 16 часов. Это первый раз в истории, когда действующий генпрокурор Южной Кореи подвергается дисциплинарному взысканию. В практике Минюста имеется пять типов наказаний в зависимости от тяжести допущенных сотрудником нарушений. Самым легким является объявление выговора, а самым серьезным - увольнение. Временное отстранение от работы находится на третьей ступени.

В ноябре министр юстиции Чху Ми Э потребовала вынести дисциплинарное взыскание в отношении Юн Сок Ёля на основании шести обвинений. Четыре из них коллегия признала обоснованными, включая осуществление незаконной слежки за судьями, создание препятствий в проведении проверки и следствия, неприемлемые высказывания.

При этом коллегия не нашла подтверждения обвинениям по двум пунктам. Члены коллегии призвали граждан страны с пониманием отнестись к принятому решению.

Юн Сок Ёль заявил, что не согласен с вердиктом и намерен подать апелляцию.