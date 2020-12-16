Bloomberg: глава нацразведки США 18 декабря представит Конгрессу доклад об опасности КНР

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф намерен убедить членов Конгресса в необходимости более строгих ответных мер на якобы имеющие место попытки Китая оказать влияние на ход всеобщих выборов, состоявшихся в Соединенных Штатах 3 ноября. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным этих источников, Рэтклифф планирует представить в Конгрессе США доклад 18 декабря. В доклад предполагается включить более подробные разведывательные сведения о действиях КНР, в том числе в свете американских выборов. Эти сведения призваны убедить законодателей в том, что Китай представляет собой главную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, Вашингтону требуется еще более жестко реагировать на подобные действия Пекина, отметили источники.

Глава нацразведки курирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств. Рэтклифф в последние недели неоднократно озвучивал свое мнение о том, что КНР представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях.

Власти США при президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны. Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны, новая стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.