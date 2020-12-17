Греция считает санкции США против Турции из-за ЗРС С-400 необходимыми

АФИНЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Греция считает санкции США против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 необходимыми. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Никос Дендиас в ходе видеоконференции по Юго-Восточной Европе и Восточному Средиземноморью, которая была организована Дельфийским экономическим форумом и Греко-американским советом лидеров. Выступление Дендиаса распространила пресс-служба главы МИД.

"Реакция Греции - это реакция члена НАТО, реакция страны, которая рассматривает НАТО как стабилизирующий фактор в Юго-Восточном Средиземноморье, в Европе, в мире <...>. В этом контексте я считаю, что данные санкции были необходимы. Они были необходимы не для того, чтобы наказать Турцию. А как способ подчеркнуть, что Турция вышла за границы [допустимого] не только из-за приобретения зенитно-ракетной системы С-400, которая, кстати, может поставить под угрозу жизнь личного состава стран - членов НАТО в будущем, но из-за ее общего поведения в районе, в котором мы живем: в Восточном Средиземноморье, на Кавказе, в Ливии, Сирии, Ираке, во всем нашем регионе", - полагает Дендиас.

На вопрос, не расстроен ли он из-за того, что Европейский союз не отреагировал так резко, как США, и не ввел санкции в отношении Турции, министр сказал, что он бы "предпочел более ясный язык от своих друзей и партнеров". "Мы знаем, что Европейский союз реагирует медленно, реагирует путем единогласия 27 стран-участниц, поэтому на это нужно время. Но я подчеркну тот факт, что даже Евросоюз рассматривает сейчас Турцию как европейскую проблему, а не просто как страну, имеющую разногласия с одним или двумя государствами-членами, Грецией и Кипром", - отметил Дендиас.

По его словам, ЕС рассматривает Турцию "как дестабилизирующий фактор в регионе, и это о многом говорит". "Европейскому союзу может потребоваться время, чтобы достичь того же уровня введения санкций, что и США, но, если Турция не изменит курс, то я думаю, что именно это произойдет даже раньше, чем позже", - сказал глава МИД.

В распространенном 14 декабря заявлении греческого МИД говорилось, что Греция приветствует введение санкций США против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. По мнению местных наблюдателей, Греция опасается, что в случае военного инцидента с Турцией Анкара может использовать ЗРС С-400 против греческой авиации. Афины добиваются санкций со стороны ЕС против Турции за ее правонарушения в Восточном Средиземноморье, требуя, чтобы страны ЕС также ввели эмбарго на поставки оружия Анкаре.

Санкции США

В распространенном 14 декабря заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео говорилось, что власти США вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400. По словам Помпео, введение санкций является "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он тогда отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.