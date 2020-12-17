Bloomberg: власти США ежедневно проводят консультации из-за приписываемых РФ кибератак

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники американской администрации проводят ежедневные межведомственные консультации в связи с кибератаками, причастность к которым в США приписывают России. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников, "Белый дом проводит срочные встречи официальных лиц из ряда ведомств". В их числе представители Федерального бюро расследований США, аппарата директора Национальной разведки, министерства внутренней безопасности и Агентства национальной безопасности. Консультации между ними проводят каждый день, констатирует агентство.

Как отмечается в материале, в результате кибератак хакеры, предположительно, не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации. Группа американских специалистов, занимающихся обеспечением кибербезопасности, проводит расследование, чтобы установить "масштабы несанкционированного проникновения" в компьютерные системы ряда ведомств США. Данные специалисты встречаются раз в два дня. Пока не уточняется, как долго будут проводить данное разбирательство.

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".