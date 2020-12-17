Пентагон сообщил, что ВС КНР отказались участвовать во встрече с коллегами из США

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Китая отказались участвовать в запланированных консультациях в видеоформате со своими американскими коллегами. Такое мнение выразил в опубликованном в среду письменном заявлении глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон.

По его версии, в рамках достигнутого в 1998 году американо-китайского соглашения о консультациях ВМС обеих государств стороны должны были провести очередную запланированную встречу, но Пекин не стал в ней участвовать. Адмирал назвал отказ КНР "еще одним примером того, что Китай не соблюдает свои соглашения, и это должно служить напоминанием всем странам, которые хотят достичь договоренностей с Китаем в будущем".

В опубликованном Индо-Тихоокеанским командованием заявлении отмечается, что встречи должны были проходить 14-16 декабря, на консультациях должна была обсуждаться безопасность на море.