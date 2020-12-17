Экс-президент Армении Кочарян совершит трехдневный частный визит в Россию

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян в четверг вылетел в Россию, где планирует провести три дня. Об этом сообщила пресс-служба бывшего главы государства.

"Второй президент Республики Армении Роберт Кочарян вылетел с трехдневным частным визитом в Москву 17 декабря", - говорится в сообщении. О программе визита и запланированных встречах не сообщается.

Кочарян в октябре планировал поехать в Москву для проведения консультаций по нагорнокарабахксому вопросу. Однако тогда визит не состоялся из-за того, что его тест на коронавирус оказался положительным. В Армении экс-президент является одним из обвиняемых по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года. После обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха суд разрешил Кочаряну выехать из страны для проведения консультаций, и ему был возвращен паспорт.