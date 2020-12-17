Глава МИД ФРГ не исключил скорого принятия новых санкций против Белоруссии

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Новые санкции против Минска могут быть приняты в скором времени, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Бундестаге.

"Мы сейчас занимаемся согласованием третьего пакета санкций - возможно, это произойдет сегодня в Брюсселе", - сказал он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.