{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Тунисе армия применила оружие для разгона участников акции протеста

Манифестанты выступали с угрозами остановить работу газопровода, обеспечивающего подачу газа из Алжира

ТУНИС, 17 декабря. /ТАСС/. Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании "Общество по обслуживанию транстунисского газопровода" в провинции Кассерин. Об этом в четверг сообщил информационный портал Business news.

По данным портала, новый виток напряженности в регионе возник в четверг после провала переговоров между участниками акций протеста против ухудшения экономической обстановки в стране и представителями местных властей. Демонстранты перекрыли автодороги при помощи горящих автопокрышек и предприняли попытку взять штурмом офис газовой компании, используя камни и бутылки с зажигательной смесью против военнослужащих, выполнявших задачу по охране объекта. Для усмирения и разгона агрессивно настроенной толпы военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В результате столкновений двое военнослужащих были ранены.

Акция протеста у офиса газовой компании продолжается уже несколько недель. Участники акции в случае невыполнения их требований, связанных с принятием властями срочных мер по экономическому развитию региона, выступали с угрозами остановить работу газопровода, обеспечивающего подачу природного газа из Алжира на территорию Туниса.

Теги
Тунис
Reuters: Microsoft оказалась затронута кибератакой против ведомств США
По данным агентства, хакеры имели возможность распространять вредоносное программное обеспечение с помощью продуктов компании
Читать полностью