Белый дом не комментирует данные о поездке Пенса за рубеж после утверждения итогов выборов

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Белый дом не комментирует публикацию в газете Politico о том, что вице-президент США Майкл Пенс рассматривает возможность поездки в Европу и на Ближний Восток сразу после утверждения 6 января итогов американских выборов президента.

Помощники Пенса по связям с прессой - Девин О'Мэлли и Кэти Миллер - не ответили в четверг на соответствующую просьбу корреспондента ТАСС. Между тем, согласно сведениям Politico, заместитель главы американской администрации изучает возможность отъезда из Вашингтона в зарубежное турне сразу после того, как 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря. Выборщики подтвердили, что победителем ноябрьских президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден, нанесший поражение нынешнему американскому лидеру - республиканцу Дональду Трампу.

Пенсу, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США, предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков. Дело в том, что вице-президент, согласно Конституции США, является председателем Сената.

Как утверждает Politico, планы поездки пока окончательно не утверждены. Однако она якобы может охватить Бахрейн, Израиль и Польшу и занять почти неделю. Не исключено, что это турне будет включать и некоторые другие пункты. Сотрудники аппарата Пенса и другие американские должностные лица ранее на этой неделе отправились в упомянутые страны с целью подготовки возможной поездки вице-президента, говорится в статье.

В ней также выражается мнение, что турне, по сути, даст Пенсу возможность фактически сбежать из Вашингтона от гнева Трампа и избирателей Республиканской партии после официального признания победы демократа Байдена.

Инаугурация следующего президента США пройдет 20 января.