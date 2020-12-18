{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Минобороны Индии выделило более $3,5 млрд на закупку новых вооружений

В частности, Совет по оборонным закупкам страны утвердил приобретение шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления для нужд ВВС

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Индии ассигновало 280 млд рупий (более $3,5 млрд) на закупку шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) и других вооружений. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

"Совет по оборонным закупкам (DAC) утвердил приобретение дополнительно шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления для нужд ВВС, которые будут спроектированы Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), - цитирует издание заявление источников.

Индийские самолеты AWACS планируется создать на базе гражданских авиалайнеров А330, выполнение заказа на их постройку займет шесть лет.

В настоящее время ВВС Индии используют израильские системы дальнего воздушного обнаружения Phalcon AWACS, установленные на четырех самолетах Ил-76 российского производства. Они применялись во время индийско-пакистанского военного конфликта в феврале 2019 года, тогда же ВВС заявили о необходимости закупки дополнительных самолетов этого типа.

По решению DAC остальные ассигнования будут использованы на закупку патрульных кораблей нового поколения, средств связи и управления войсками, а также инженерной техники.

Теги
Индия
ВМС США считают, что наиболее значительные угрозы исходят от России и Китая
В число угроз авторы доклада "Преимущество на море" также включили и "продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок" Иран, КНДР, террористические группировки и транснациональные преступные организации
Читать полностью