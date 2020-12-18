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Пашинян не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца

С армянской стороны в заседании никто участвовать не будет, отметили в правительстве

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в запланированном на пятницу онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью своего отца Вовы Пашиняна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе армянского правительства.

"Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны в заседании никто не будет участвовать", - отметили в пресс-службе.

Отец главы правительства умер в среду в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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