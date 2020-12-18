Додон: парламентская оппозиция в Молдавии не сможет отправить в отставку правительство

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Вотум недоверия правительству Иона Кику, инициированный в парламенте оппозицией, провалится. Такое мнение выразил в пятницу действующий президент Молдавии Игорь Додон в ходе выступления, размещенного в социальных сетях.

"По моему мнению, у этого вотума нет никаких шансов. Скорее всего, на заседании парламента не будет даже кворума. И вотум недоверия провалится", - сказал Додон. Президент является неформальным лидером Партии социалистов Республики Молдова, у которой 37 из 101 мандата в парламенте. Для принятия инициированного оппозицией решения необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 51 депутата.

В соответствии с регламентом молдавского парламента, инициатива оппозиции о вынесении вотума недоверия правительству будет рассмотрена на следующей неделе. Для этого будет проведено специальное заседание.

Протесты фермеров

Кроме того, Додон призвал протестующих в Кишиневе фермеров отказаться от политических лозунгов, отметив, что поддерживающая его Партия социалистов также выступает за досрочные выборы парламента.

"Мы тоже хотим досрочные выборы. Но тогда у правительства будут ограниченные возможности и оно не сможет внести поправки в бюджет. Поэтому протестующие фермеры, которые настаивают на отставке кабинета и роспуске парламента, сами себя блокируют. Я призываю их отказаться от политических лозунгов", - сказал Додон.

Додон подчеркнул, что подпишет принятый парламентом закон о госбюджете, который предусматривает в том числе и помощь пострадавшим от засухи аграриям. "Я рад, что законы о налогово-бюджетной политике и госбюджете на 2021 год были приняты, я готов подписать их как можно скорее", - подытожил он, напомнив, что в этом документе предусмотрена помощь пенсионерам, повышение зарплаты врачам и другим бюджетникам, в том числе увеличение Фонда субсидирования для фермеров до $64 млн.

"Кроме того, приняты другие меры, которые позволят дополнительно выделить аграриям еще 500-600 млн леев (примерно $29-35 млн). При этом президент отметил, что возможности правительства ограничены. "Мы не можем урезать зарплаты и пенсии, чтобы дать деньги на сельское хозяйство", - сказал Додон.

Обращение к Санду

Додон также призвал избранного главу государства Майю Санду отказаться от критики полицейских, которые поддерживают правопорядок в ходе проходящих в столице протестов фермеров.

"Госпожа Санду, вы не имеете права критиковать полицейских. Они выполняют свой долг перед страной - охраняют институты государственной власти. И скоро они будут защищать вас. Не критикуйте их, не делайте так, чтобы они отвернулись от вас в тот момент, когда на вас будут идти протестующие", - сказал он в пятницу в передаче "Президент отвечает" в социальных сетях.

В среду Санду выступила в поддержку требований об отставке правительства и роспуске парламента, которые выдвинули протестующие фермеры. Когда они попытались ворваться здание парламента, но были остановлены полицией, избранный президент потребовала от полиции "проявлять спокойствие и уважение к любой организованной акции протеста". При этом Санду выразила надежду, что вынесенный оппозицией вотум недоверия кабинету министров поддержит большинство депутатов, что позволит запустить процедуру роспуска парламента и провести досрочные выборы.

Протесты фермеров в Кишиневе вылились в среду в столкновения с полицией, после того как демонстранты, приехав на тракторах к парламенту, попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Кроме фермеров в акции принимали участие ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье и активисты оппозиционных партий, поддерживающих Санду, которые добиваются отставки правительства и роспуска парламента. Полиция возбудила уголовные дела по факту нарушения общественного порядка в отношении протестующих, в столкновениях с которыми получили различные травмы и были госпитализированы четыре сотрудника МВД.

Отставка правительства была инициирована на фоне акции протеста фермеров, которые 9 декабря приехали в Кишинев на сельхозтехнике, чтобы потребовать увеличения финансовой поддержки пострадавшему от засухи сектору. Аграрии провели несколько пикетов правительства, а в среду попытались прорваться на тракторах к парламенту, где в итоге произошли столкновения с полицией. Додон и Кику считают, что за этим действиями стоит парламентская оппозиция.