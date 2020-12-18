СМИ: Трамп намерен объявить о серии помилований

ТАСС, 18 декабря. Действующий президент США планирует объявить в пятницу о целой серии помилований. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с намерениями американского лидера.

По его данным, глава Белого дома намерен отменить наказания для своих соратников, личности которых не уточняются. Отмечается, что в планы Трампа не входит помилование бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена.

26 ноября Трамп сообщил, что он помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. По сведениям телекомпании CNN, Трамп до завершения пребывания на посту президента намерен объявить о помиловании и других лиц.