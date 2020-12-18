Египетское бюро Интерпола требует у Рима выдачи бывшего консула

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Египетское бюро Интерпола потребовало от Рима выдать Каиру бывшего почетного консула Италии в Луксоре Ладислава Отакара Скакала, осужденного в Египте за хищение древних артефактов. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Al Ahram.

По информации издания, в направленном правительству Италии прошении Египет добивается выдачи также еще одного итальянского гражданина - Массимилиано Спонзилли, бывшего торгового представителя Италии, который оказался замешан в контрабанде древнеегипетских памятников. Скрывающийся от египетского правосудия бывший почетный консул Италии в Луксоре Ладислав Отакар Скакал был в январе 2020 года приговорен уголовным судом Каира к 15 годам тюремного заключения за хищения древних артефактов. Суд признал его виновным в попытке переправить незаконно в Италию груз с историческими ценностями. В деле оказался также замешан племянник экс-генсека ООН Рауф Бутрос Гали. В феврале прошлого года его приговорили к 30 годам тюрьмы за организацию незаконного вывоза и использование дипломатического груза в противоправных целях.

В мае 2017 года таможенники итальянского Салерно задержали следовавший из египетской Александрии дипломатический груз. В контейнере с вещами был обнаружен тайник, в котором находилось около 22 тыс. предметов старины, относящихся к разным историческим эпохам Египта - от додинастического периода до птолемеев. Большую часть контрабанды составляли бронзовые и серебряные моменты. Среди украденного нашлись также представляющие большую ценность ритуальные древнеегипетские статуэтки - ушебти, деревянные и бронзовые скульптуры, позолоченные погребальные маски, амфоры, саркофаг и погребальная ладья. Все они были возвращены в Египет в июле 2018 года.

Следствие установило, что именно Скакал с целью дальнейшей продажи незаконно вывез артефакты из арабской страны в сговоре с представителем одной из местных транспортных компаний, а также еще несколькими египтянами, которые позднее были арестованы и помещены под стражу в ожидании суда. Другие реликвии обнаружились во время обысков на съемной квартире бывшего почетного консула и в арендуемой им ячейке одного из частных банков.

Непростые отношения Каира и Рима

Запрос в Рим был направлен через некоторое время после того, как в начале декабря было объявлено о завершении прокуратурой Рима расследования дела о гибели итальянского аспиранта Джулио Реджени, тело которого со следами пыток было обнаружено в Каире в январе 2016 года. Четверых подозреваемых сотрудников египетских спецслужб должны заочно передать под суд в Италии. Их обвиняют в незаконном захвате и удержании в неволе человека, истязаниях и убийстве. Всего по этому делу проходило более 10 человек, но продолжать следственные действия в отношении них было невозможно из-за отказа в предоставлении материалов египетской стороной. Итальянские следователи не раз обвиняли Каир, где также проводилось расследование, в недостаточном сотрудничестве и отказе содействовать поиску истины.

Египетская сторона настаивает на том, что причастный к убийству студента до сих пор неизвестен, и оставляет за собой право не поддерживать выводы Рима в силу отсутствия доказательной базы. Эта история привела к обострению дипотношений между странами и отзыву Римом посла более чем на год.