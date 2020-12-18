Надзорное ведомство раскритиковало полицию и мэра Нью-Йорка за подавление протестов

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Руководство и отдельные сотрудники городской полиции Нью-Йорка проявили непрофессионализм и допустили чрезмерное применение силы во время массовых протестов весной и летом после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Такой вывод сделан в докладе, подготовленном и опубликованном в пятницу департаментом расследований управления полиции Нью-Йорка.

Доклад насчитывает 111 страниц. Авторы документа пришли к заключению, что отдельные блюстители порядка использовали чрезмерно агрессивную тактику, нарушающую право на свободу слова и собраний, закрепленное в первой поправке к конституции США (гарантирует свободу слова, религии, прессы и собраний). "Некоторые полицейские предпринимали действия, которые были по меньшей мере непрофессиональными, а в худших случаях представляли собой неоправданное применение силы или злоупотребление служебными полномочиями", - говорится в тексте.

"Но проблемы не ограничивались неверной оценкой [реальной обстановки] и должностными проступками некоторых полицейских. Само управление допустило ряд серьезных ошибок и оговорок, которые точно обострили напряженность и создали впечатление, что управление скорее подавляло, а не способствовало проведению законных собраний", - говорится в докладе.

Его авторы критически расценили и некоторые решения мэра мегаполиса Билла де Блазио. Он в опубликованном видеозаявлении признал справедливость критики и сказал, что испытывает чувство вины.

Полицейские в Миннеаполисе использовали при задержании Флойда 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В свете произошедшего многие правозащитные организации выступили за сокращение финансирования полиции в стране.