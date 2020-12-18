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СМИ: в Сомали на стадионе при подрыве террориста-смертника погибли 10 человек

Радио Shabelle отмечает, что взрыв произошел незадолго до ожидавшегося прибытия премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле
© REUTERS/Feisal Omar, архив

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Не менее 10 человек, включая высокопоставленных военных, погибли в пятницу при взрыве на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shabelle, отмечая, что взрыв произошел незадолго до ожидавшегося прибытия на стадион премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле.

По поступившей информации, теракт был совершен смертником. Власти связывают его с исламистской группировкой "Аш-Шабаб".

В свою очередь, сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что среди погибших трое высокопоставленных военных. Это - командир подразделения элитной бригады спецназа "Данаб" в Галькайо генерал Мухтар, его заместитель генерал Маршо и командующий 21-й ударной дивизией генерал Кодже Дагари.

Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе имени Абдуллахи Иссы с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года соответственно.

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