Президент Мексики пообещал наказать виновных в убийстве экс-губернатора штата Халиско

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Мексики проведут расследование убийства бывшего губернатора штата Халиско Аристотелеса Сандоваля и накажут виновных. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я глубоко скорблю в связи с убийством <...> Сандоваля, выражаю соболезнования его родственникам и друзьям, - сказал президент. - Это дело будет расследовано, чтобы установить причину и наказать тех, кто несет ответственность". Политик был убит в пятницу рано утром по местному времени в ресторане "Дистрито 5" в курортном городе Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье Халиско.

По данным прокуратуры региона, Сандоваля застрелили в спину в туалете заведения. Речь идет о спланированном покушении, отметил глава надзорного ведомства Херардо Солис Гомес. "Мы прочесываем район [где произошло убийство] и ждем результатов вскрытия, чтобы определить причины смерти, но очевидно, что к ней привело использование огнестрельного оружия", - добавил он. Сандоваль возглавлял Халиско с 2013 по 2018 годы.