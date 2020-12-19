На Украине ужесточены карантинные меры из-за пандемии коронавируса

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса начинают действовать на Украине. По решению правительства, с субботы в стране запрещено проводить в учреждениях образования массовые мероприятия, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания.

Кабинет министров постановил, что при посещении музеев и выставок не должно быть более одного человека на 10 кв. м площади. Введен запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 07:00 по местному времени, кроме доставки заказов навынос. В новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01:00 1 января. Богослужения в помещениях разрешено проводить при наличии 5 кв. м свободного пространства на одного человека, а на улице - с соблюдением дистанции 1,5 м.

Продолжат действовать и введенные ранее ограничения. Их строгость зависит от уровня опасности заражения в районе: "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный". По всей стране обязательным остается ношение медицинских масок, за их отсутствие предусмотрен штраф.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 28 февраля 2021 года по решению правительства на Украине действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. По состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировали 12 630 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число случаев коронавируса за время пандемии составило 944 381, 561 222 пациентов выздоровели, 16 256 человек скончались.

Правительству страны пока не удалось кардинально переломить ситуацию с распространением коронавируса, в связи с чем по рекомендации Минздрава решено ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года включительно. В это время будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, спортзалов, театров, а также ограничена работа торгово-развлекательных центров. Будут отправлены на каникулы все образовательные учреждения, кроме детсадов.